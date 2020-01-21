Самолет Airbus выполнил первый полностью автоматический взлет

Испытательный самолет Airbus успешно выполнил первый полностью автоматический взлет в аэропорту Тулуза-Бланьяк на юге Франции. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе европейского авиастроительного концерна.

На борту самолета-лаборатории А350-1000 находились два пилота и три инженера-испытателя. В общей сложности во время испытаний было произведено восемь автоматических взлетов в течение 4,5 часа. Автоматический взлет - важный шаг в развитии проекта ATTOL (автономные руление, взлет и посадка), который был запущен Airbus в июне 2018 года. На следующих этапах в середине 2020 года пройдут испытания посадки и руления в автоматическом режиме с использованием технологии распознавания изображений.

"Airbus не рассматривает автономность как самоцель. Этот проект является одним из многочисленных научно-исследовательских направлений, которыми компания занимается в настоящий момент в разных областях", - отмечается в сообщении.