Сборная Армении по футзалу проведет сборы
Сборная Армении по футзалу продолжает подготовку к отборочному этапу Евро-2022.
Как передает Арменпресс, турнир пройдет в Бельгии с 29 января по 1 февраля. В рамках подготовительного этапа сборная Армении по футзалу с 21-го по 26-е января проведет еще одни сборы в техническом центре ФФА / Академии футбола. Главный тренер команды Рубен Назаретян пригласил на сборы следующих футболистов:
Саро Галстян - “Лео”
Андраник Карапетян - “Лео”
Гарегин Машумян - “Лео”
Акоп Узунян - “Лео”
Гор Саркисян - “Лео”
Хачатур Микаелян - “Арарат-Армения”
Саркис Насибян - “Арарат-Армения”
Кельсон Винициус Франсиско Де Кампос – “Лео”
Виктор Сеиджи Мартинс де Соуза - без клуба
Энрике Коста Да Силва – “Кингершейм” (Франция)
Луан Мюллер Барбоса - "Асель Чопинзиньо" (Бразилия)
Давид Асланян – “Тюмень” (Россия)
Мамикон Восканян - МФА “Факел-ГСТ” (Россия)
Гамлет Манукян – “Сибиряк” (Новосибирск, Россия)
Роберт Бояркин-МФКА “Корпорация-АСИ” (Россия)
Эмин Карабекианс – “Мобелкарими” (Иран)
Саркис Маргарян – “Борисов-900” (Беларусь)
В течение этого времени команда футзала провела два товарищеских матча с командой Молдовы и одержала две победы - 3: 2 и 5:1.