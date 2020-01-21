Сборная Армении по футзалу проведет сборы

Сборная Армении по футзалу продолжает подготовку к отборочному этапу Евро-2022.

Как передает Арменпресс, турнир пройдет в Бельгии с 29 января по 1 февраля. В рамках подготовительного этапа сборная Армении по футзалу с 21-го по 26-е января проведет еще одни сборы в техническом центре ФФА / Академии футбола. Главный тренер команды Рубен Назаретян пригласил на сборы следующих футболистов:

Саро Галстян - “Лео”

Андраник Карапетян - “Лео”

Гарегин Машумян - “Лео”

Акоп Узунян - “Лео”

Гор Саркисян - “Лео”

Хачатур Микаелян - “Арарат-Армения”

Саркис Насибян - “Арарат-Армения”

Кельсон Винициус Франсиско Де Кампос – “Лео”

Виктор Сеиджи Мартинс де Соуза - без клуба

Энрике Коста Да Силва – “Кингершейм” (Франция)

Луан Мюллер Барбоса - "Асель Чопинзиньо" (Бразилия)

Давид Асланян – “Тюмень” (Россия)

Мамикон Восканян - МФА “Факел-ГСТ” (Россия)

Гамлет Манукян – “Сибиряк” (Новосибирск, Россия)

Роберт Бояркин-МФКА “Корпорация-АСИ” (Россия)

Эмин Карабекианс – “Мобелкарими” (Иран)

Саркис Маргарян – “Борисов-900” (Беларусь)

В течение этого времени команда футзала провела два товарищеских матча с командой Молдовы и одержала две победы - 3: 2 и 5:1.