Институты РФ, США и Италии предлагают проект создания обитаемой базы на спутнике Фобос

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский архитектурный институт (МАРХИ), Университет Хьюстона (США) и Университет Генуи (Италия) разработали проект по созданию обитаемой базы на спутнике Марса Фобосе. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованных тезисах их доклада, подготовленного в рамках 44-х Королёвских чтений.

XLIV Академические чтения по космонавтике состоятся в период с 28 по 31 января 2020 года в Москве.

По мнению разработчиков проекта, создание такой базы может быть связано с тем, что в перспективе проводить углубленное изучение Марса и управлять строительством инфраструктуры на планете будет удобнее не с поверхности Марса, а с использованием промежуточной обитаемой базы на Фобосе.

Разработчики проекта считают, что эта база имеет ряд преимуществ. Например, ее создание и эксплуатация обойдутся значительно дешевле аналогичной базы непосредственно на Марсе и могут быть сопоставимы с затратами для лунной базы.