Время в Ереване: 11:07:36,   22 Январь

Институты РФ, США и Италии предлагают проект создания обитаемой базы на спутнике Фобос

Институты РФ, США и Италии предлагают проект создания обитаемой базы на спутнике Фобос

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский архитектурный институт (МАРХИ), Университет Хьюстона (США) и Университет Генуи (Италия) разработали проект по созданию обитаемой базы на спутнике Марса Фобосе. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованных тезисах их доклада, подготовленного в рамках 44-х Королёвских чтений.

XLIV Академические чтения по космонавтике состоятся в период с 28 по 31 января 2020 года в Москве.

По мнению разработчиков проекта, создание такой базы может быть связано с тем, что в перспективе проводить углубленное изучение Марса и управлять строительством инфраструктуры на планете будет удобнее не с поверхности Марса, а с использованием промежуточной обитаемой базы на Фобосе.

Разработчики проекта считают, что эта база имеет ряд преимуществ. Например, ее создание и эксплуатация обойдутся значительно дешевле аналогичной базы непосредственно на Марсе и могут быть сопоставимы с затратами для лунной базы. 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации