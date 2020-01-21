«У нас приказ не вмешиваться, пусть режут»: Азербайджанские деятели о погромах в Баку

О погромах армян в Баку в январе 1990 года существует множество свидетельств армян, русских и представителей других нацией. Но также в своих выступлениях зафиксировали факт погромов и некоторые азербайджанские государственные деятели. Нынешние власти Азербайджана не только пытаются предать забвению факт погромов, но и при помощи манипуляций и ложных тезисов, не имеющих ничего общего с реальностью, пытаются свалить вину на армянскую сторону. Даже события 20 января 1990 года, когда на улицах Баку проходили столкновения между группами азербайджанцев и советскими внутренним войсками, азербайджанские власти используют для распространения ненависти к армянам.

Погромы армян в 1988-1990 годах в Азербайджане сопровождались пропагандой расизма и ненависти к армянам, эту политику вели как оппозиционные силы, так и представители власти. До начала погромов, 12 января 1990 года, представитель движения «Народный фронт Азербайджана» (НФА) Неймат Панахов выступил на местном телевидении и заявил, что «Баку заполнен бездомными беженцами, а тысячи армян до сих пор живут в комфорте».

13 января НФА организовал митинг, во время которого 50-тысячная толпа скандировала антиармянские лозунги, «Слава героям Сумгаита», «Да здравствует Баку без армян» и тому подобное. Во время митинга лидер НФА и будущий президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей представил требования движения: 28 мая 1990 года провести референдум по выходу из СССР, прервать любые отношения с Арменией и лишить Нагорный Карабах статуса автономной области. Эти заявления показывают, что еще перед погромами в Азербайджане царила армяноненавистническая атмосфера, призывы звучали на государственном уровне, что привело к усилению антиармянских настроений и насилию против армян. Не случайно, что именно после митинга толпа бандитов, под руководством активистов из НФА начала погромы и «очищение» города от армян.

Январские погромы были организованы и исполнены членами НФА, при попустительстве и подстрекательстве со стороны властей советского Азербайджана. Об этом свидетельствуют различные источники, в том числе некоторые азербайджанцы, члены НФА.

Бывший первый секретарь ЦК КП Азербайджана Абдулрахман Везиров в одном из интервью признал, что в Баку происходили погромы армян.

В словах Везирова чувствуется обвинения в отношении Народного фронта. Глава КГБ АзССР в 1989-1991 годах Вагиф Гусейнов рассказывал, что «Беспорядки в Баку тщательно готовились Народным фронтом».

Некоторые члены НФА также признают факт погромов, но обвиняя в них власти АзССР. А один из основателей НФА Ариф Юнусов обвиняет в организации погромов Гейдара Алиева.

Один из лидеров НФА Этибар Мамедов 25 января 1990 года, находясь в постпредстве АзССР в Москве, заявил журналистам, что погромы армян заранее спланировали «власти», имея целью сорвать готовящиеся выборы. Если бы выборы состоялись, как утверждает Мамедов, то НФА получила бы власть парламентским способом. Один из азербайджанских сайтов выложил в сеть запись пресс-конференции Мамедова, из которой становится ясно, что Мамедов обвинял в планировании, организации и реализации погромов армян не только центральные власти СССР, но и местные азербайджанские власти в Баку.

В частности Мамедов отмечает, что 13 января он получил сведения, что в 13:00 в Баку начнутся погромы армян и сообщил об этом министру внутренних дел АзССР. Несмотря на это и то, что все знали об организации погромов, не было предпринято никаких шагов по их предотвращению, говорит Этибар Мамедов.

Мамедов также рассказал некоторые подробности о погромах: «Я лично был свидетелем того, как недалеко от железнодорожного вокзала убили двух армян. Собралась толпа, облили бензином и сожгли. А в 200 метрах от этого находилось районное отделение милиции Насиминского района. И там было где-то 400-500 солдат внутренних войск, которые на машине проезжали в 20 метрах от горящих трупов и никто не предпринимал действия по оцеплению района и разгону толпы».

Очевидно, что Этибар Мамедов пытается свалить вину за погромы армян с Народного фронта на советские власти, пытаясь оправдать как вину НФА так и свою. Примерно то же самое пытается сделать А. Везиров, но обвиняя в погромах только Народный фронт. Однако заявления обеих сторон в очередной раз доказывают, что погромы были организованными, заранее спланированными и вину за них в равной степени несут как представители азербайджанской власти, так и оппозиция.

О том, что власти не мешали проведению погромов свидетельствуют также азербайджанская правозащитница Арзу Абдуллаев и писатель Юсиф Самедоглу. Абдуллаева вспоминает, что когда она обратилась к милиционеру с просьбой спасти армянина от толпы азербайджанцев, то услышала в ответ: "У нас приказ не вмешиваться". Рассказывают, что когда писатель Юсиф Самедоглу позвонил в Центральный Комитет компартии и попросил вмешаться, ему ответили: "Пусть режут!"

Бывший член НФА, правозащитник и политический эмигрант Ариф Юнусов в интервью от 20 января 2018 года утверждает, что погромы армян и «Черный январь» 1990 года были устроены по приказу Гейдара Алиева, с целью подготовить его приход к власти. Юнусов считает, что лидер НФА Неймат Панахов тогда исполнял волю Гейдара Алиева. По его словам, об этом знали в Москве, но не предотвратили погромы армян, используя повод ввести советские войска в Баку.

Особенно важны следующие свидетельства Арифа Юнусова о том, что во время погромов его жена, Лейла Юнусова, видела в офисе НФА списки армян, подлежащих убийству, с их адресами. Лейла Юнусова осудила руководителя НФА, отметив, что в Европе они пытаются показать, что НФА это демократическая сила, однако они же и организовали погромы армян в Баку. Это показывает, что НФА непосредственно принимали участие в организации и исполнении убийств.

Свидетельства азербайджанских государственных и политических деятелей показывают, что равную ответственность в организации погромов армян в Баку несут как непосредственные власти Советского Азербайджана, так и оппозиционные силы. Несмотря на все это, сегодня власти Азербайджана продолжают вести ксенофобскую, расистскую, армянофобскую политику, искажают и подтасовывают факты о погромах армян и подстрекают к новым преступлениям против человечества.

Гоар Григорян