Грета Тунберг заявила, что ситуация с экологией в мире на практике не меняется

Ситуация с окружающей средой в практической сфере пока не меняется, несмотря на то, что на эту тему ведется много разговоров. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник заявила экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном эконономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте мероприятия.

"Климат и окружающая среда - популярные темы для разговора сейчас, и большое спасибо молодежи, что она продвигает их, но, если мы посмотрим на эти проблемы под другим [практическим] углом, то не было сделано почти ничего, выбросы углекислого газа не были сокращены", - сказала она в ходе сессии на форуме, добавив, что "в будущем все изменится".