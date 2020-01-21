Джастин Бибер объяснил, почему публично признается в любви своей жене

Канадский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме пост, в котором признался в любви жене модели Хейли Болдуин (Бибер) и объяснил, почему он это делает публично, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я не публикую это, чтобы что-то доказать или попытаться заставить людей поверить в то, что я люблю свою жену. Я просто считаю, когда ты публично говоришь о том, насколько дорог тебе другой человек, — это здорово", — написал исполнитель.

Бибер подчеркнул, что ему нравится, когда Хейли чувствует себя особенной и любимой.

"Я сделал много крутых вещей, но не думаю, что может быть что-то круче, чем порадовать ее", — объяснил музыкант.

Джастин Бибер и Хейли Бибер тайно узаконили отношения в 2018 году. С тех пор поп-исполнитель не скрывает, насколько ему нравится семейная жизнь, и регулярно публикует совместные фотографии с супругой в социальных сетях и снимает ее в своих клипах.