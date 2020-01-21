Стартовали курсы Программы по внедрению малых и средних тепличных хозяйств

В Ереване 20 января стартовали учебные курсы, организованные в рамках “Программы государственного содействия внедрению малых и средних тепличных хозяйств”, которые проводят специалисты Фонда “Международный центр исследований и образования в области агробизнеса” (ICARE). Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, по окончании курсов участникам будут выданы соответствующие сертификаты.

Приветствуя участников курса, начальник управления разработки сельскохозяйственных программ, использования ресурсов и развития кооперации Министерства экономики РА Ира Паносян вкратце представила основные положения программы и выразила надежду, что она будет успешной. По ее словам для участия в программе министерство уже получило 46 заявок из всех областей республики, среди участников немало и начинающих фермеров.

Продолжительность курсов - 12 дней. В ходе десятидневных теоретических курсов представители Фонда “ICARE” передадут будущим хочяйственникам теоретические знания об основах эксплуатации грунтовых и гидропонических теплиц, технологиях выращивания основных тепличных культур и других смежных темах. Еще два дня предусмотрены для практических занятий, во время которых участники на месте ознакомятся с деятельностью современных тепличных хозяйств, системами управления теплицами и обработкой культур в условиях теплицы.

Выбор Фонда ICARE для проведения курсов обусловлен богатым опытом преподавания его специалистов в области управления тепличными хозяйствами.

“В этой программе основной акцент мы сделали на строительстве малых и средних тепличных хозяйств, поскольку основной мишенью нашей стратегии являются малые и средние сельские хозяйства”, - отметила Ира Паносян. Она добавила, что курсы, организуемые в рамках программы, носят не только обучающий характер, но и нацелены на установление связи между специалистами и фермерами, осуществляющими деятельность в этой сфере, чтобы в случае необходимости они могли бы получить профессиональную консультацию.

Цель программы по внедрению малых и средних тепличных хозяйств - посредством строительства малых и средних теплиц и государственной поддержки их технологического обеспечения увеличить площадь и объемы производства тепличных хозяйств, повысить конкурентоспособность продукции, способствовать увеличению доходов хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве.