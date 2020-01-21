В Мартуни прошел молодежный чемпионат по боксу

В спортивной школе Мартуни был проведен молодежный чемпионат Гегаркуникской области по боксу, посвященный 28-летию создания Армянской армии.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуникской области, в первенстве по боксу приняли участие молодые боксеры из общин Мартуни, Гавар, Чамбарак, Личк, Цовинар, Геховит, Вардадзор, Арцванист и Акунк. Победителями в весовых категориях были признаны: в весовой категории 49 кг - воспитанник Мартунинской спортшколы Виген Барсегян (тренер - Мгер Маргарян), в весовой категории 52 кг - воспитанник Мартунинской спортшколы Вазген Унанян (тренер - Гагик Саркисян), в весовой категории 56 кг -представитель общины Чамбарак Давид Кешишян (тренер - Эдгар Саакян), в весовой категории 60 кг - воспитанник Мартунинской спортшколы Армен Арутюнян (тренер - Геворг Саркисян), в весовой категории 64 кг – воспитанник Гурген Какоян (тренер - Геворг Саргсян), в весовой категории 75 кг - воспитанник Мартунинской спортшколы Нарек Греян (тренер - Гагик Саркисян) и воспитанник Гаварской спортшколы Нарек Сакеян (тренер - Марат Кароян), в весовой категории 81 кг - воспитанник Мартунинской спортшколы Гарик Симонян (тренер - Манушак Давудян), в весовой категории 91 кг - воспитанник Мартунинской спортшколы Артем Мелконян (тренер - Мгер Маргарян) и в весовой категории 91+ кг - воспитанник Мартунинской спортшколы Эрик Шахбазян (тренер - Геворк Саркисян).

Призеры были награждены соответствующими сертификатами и памятными медалями Федерации бокса Гегаркуникской области. На основе протоколов, представленных судьями, сформирована сборная команда области, которая в Ереване с 5 по 10 февраля примет участие в молодежном чемпионате Армении по боксу 2020 года.

Хосров Хлгатян