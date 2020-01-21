“Арсенал” поздравил Мхитаряна

Лондонский “Арсенал” поздравил Генриха Мхитаряна с Днем рождения. Как передает Арменпресс, лондонский клуб пожелал армянскому полузащитнику прекрасного дня.

Капитан национальной сборной Армении по футболу, полузащитник итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян отмечает свое 31-летие.

Как передает Арменпресс, Мхитарян начал карьеру футболиста в Ереванском “Пюнике”, далее выступал в украинских клубах “Металлург”, “Шахтер”, в “Боруссии” (Дортмунд), в “Манчестер Юнайтед” и “Арсенале”. Трансферные права Генриха Мхитаряна принадлежат “Арсеналу”, однако на данный момент он на правах аренды выступает в итальянском клубе “Рома”.

Генрих Мхитарян - лучший бомбардир сборной Армении, восьмикратный лучший футболист Армении. Он - посол доброй воли ЮНИСЕФ в Армении.