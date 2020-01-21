Депутаты НС РА направят письмо в Бундестаг Германии в связи с поведением азербайджанского певца

Депутаты НС РА направят письмо в бундестаг Германии в связи с ксенофобским требованием азербайджанского певца отмены выступления армянской певицы Рузан Манташян в Дрездене.

Как передает Арменпресс, об этом 21 января в Национальном собрании сказал член фракции “Мой шаг” Артур Манукян.

Фестиваль “Semper Opernball” по требованию азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова, мужа певицы Анны Нетрепко, отменил выступление певицы Рузан Манташян, из-за того, что Рузан Манташян армянка. Мы, члены постоянной комиссия НС по вопросам науки, образования, культуры и молодежи, подготовили письмо, и хотели бы, чтобы как можно больше депутатов подписалось бы под ним. Письмо адресовано бундестагу для привлечения внимания к проявлению ксенофобии в Дрездене”, - сказал Манукян.

13 января в интернете распространились слухи о том, что азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов “из политических соображений” отказался выступать на одной сцене с сопрано Рузан Манташян. Оба артиста должны были выступать 7 февраля на открытии “Semper Opernball”.

Позже азербайджанский певец на своей странице в Инстаграм отметил, что якобы эта информация является ложью. Он опубликовал сообщение “SemperOpernball” о том, что оперный театр вообще не подписывал контракта на выступление Рузан Манташян в “SempernOperball”.

Однако еще в декабре было распространено сообщение, в котором в ожидаемых выступлениях указывалось также и имя Рузан Манташян. А окончательный договор не был заключен только потому, что переговоры еще не завершились, однако договоренность об участии певицы уже была достигнута.

Пострадавшая от поведения азербайджанского певца Рузан Манташян ждет извинений от организаторов.