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Житель Брисбена отправлен на карантин с симптомами пневмонии нового типа

Житель Брисбена отправлен на карантин с симптомами пневмонии нового типа

Мужчина, прибывший в аэропорт австралийского Брисбена из Китая, помещен на карантин после обнаружения у него симптомов пневмонии нового типа. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает телеканал SBS.

По его данным, житель Брисбена, вернувшийся из Китая в Австралию, изолирован в собственном доме для медицинского обследования на наличие коронавируса нового типа. "У нас есть один пациент, за состоянием которого мы сейчас наблюдаем, поскольку у него развилось респираторное заболевание после возвращения из Ухани. К настоящему моменту мы провели ряд анализов и ожидаем их результата", - отметила главный санитарный врач штата Квинсленд Жанетт Янг.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о том, что для защиты жителей континента от нового заболевания будут предприняты все необходимые меры. Ранее главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи заявил, что риск распространения нового штамма коронавируса из Китая в Австралии невысок.

 




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