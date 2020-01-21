В Первопрестольном Святом Эчмиадзине состоялось епископское собрание Армении

20 января в Первопрестольном Святом Эчмиадзине под высоким председательством Католикоса Всех Армян Гарегина Второго состоялось собрание епископов и епархиальных лидеров Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Первопрестола.

В ходе собрания были обсуждены программы, направленные на становление духовной жизни в епархиях и вопросы, касающиеся усиления пастырской миссии. Были обсуждены вопросы, касающиеся службы духовных пастырей, основных вызовов, стоящих перед церковью и потребностей, имеющихся в епархиях. Состоялся также обмен мнениями относительно подготовки священнослужителей, приема воспитанников в духовно-образовательные учреждения и улучшения качества образования.

В контексте отношений Церковь - государство развернулась дискуссия вокруг проблем, подлежащих урегулированию. Участники собрания отметили важность последовательной работы рабочих групп по вопросам, касающимся отношений между Республикой Армения и Святой Армянской Апостольской Церковью, во благо родной страны и благочестивого народа.

Был затронут также и доклад, подготовленный несколькими общественными организациями, выступающими под названием “Группа организаций гражданского общества” в преддверии 35-го заседания Всеобщего периодического мониторинга Совета по правам человека ООН. Епископское собрание отметило, что в упомянутом докладе нашли место ряд проблемных оценок и наблюдений. Абсолютно неприемлемым и предосудительным было названо неправильное и искаженное представление роли и миссии Армянской церкви, нашедшее место в этом докладе, что само по себе является проявлением дискриминации и ненависти к армянской церкви и ее последователям, являющимся подавляющим большинством народа.

Участники собрания также подтвердили, что особый статус святой Армянской Апостольской Церкви абсолютно не подразумевает дискриминационного отношения к религиозным организациям, а преимущественно констатирует роль армянской церкви, как в прошлом, так и в настоящем родного государства и ее граждан.