Министр НОКС посетил в Лондоне начальную школу “Ториано”

Находящиеся в Лондоне для участия во Всемирном образовательном форуме министр науки образования, культуры и спорта Араик Арутюнян и заместитель министра Аревик Анапиосян посетили начальную школу “Ториано”. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве НОКС.

Министр ознакомился с компонентом образовательной программы “STEM”, обсудил с руководством школы значение формирования образовательной программы. В этой начальной школе Соединенного Королевства организовано образование с 1 по 6 класс. Учащиеся изучают общинные проблемы в рамках разных предметов, а также по предмету “Технология” обучаются необходимому программированию для решения различных проблем.

Напомним, что делегация во главе с министром МСФО Араиком Арутюняном по приглашению государственного министра образования Великобритании Дамиана Хайндза находится в Лондоне, где с 20 по 22 января проходит Всемирный образовательный форум.