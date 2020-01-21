Великобритания отказалась от инвестиций в угольную энергетику за рубежом

Великобритания отказалась от любых государственных инвестиций в угольную энергетику за рубежом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в понедельник объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая на Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне.

"Все мы дышим одним воздухом, живем под одним небом, и все мы страдаем, когда выбросы углерода увеличиваются, а климат планеты становится жарче. С сегодняшнего дня британское правительство больше не будет инвестировать средства в добычу энергетического угля или угольные электростанции за рубежом.

Джонсон подчеркнул, что еще десять лет назад Великобритания по объемам углеродосодержащих выбросов обгоняла почти все другие страны Европы, однако с тех пор ситуация резко изменилась. Работающие на угле электростанции сейчас обеспечивают лишь 5% потребностей страны в электроэнергии по сравнению с 30% еще в 2014 году.