Развития, ожидаемые вокруг ядерного соглашения

В мае 2018 г., когда президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из ядерного соглашения, Иран начал вести активные переговоры с европейскими странами, подписавшими это соглашение, ожидая действенной поддержки с европейской стороны в преодолении финансовых и правовых проблем, возникших в результате решения США.

В течение минувших полутора лет с целью спасти ядерное соглашение между Ираном и европейской тройкой состоялись встречи в различных форматах, по итогам которых был достигнут ряд соглашений о сотрудничестве в рамках ядерного соглашения, которые, однако, не были полностью выполнены, поскольку в невыполнении обязательств, взятых на себя европейской стороной, она обвиняла Иран, а иранская сторона - Европу.

Политические процессы между Ираном и Европой, хотя и неэффективные, но направленные на сохранение ядерного соглашения, зашли в тупик в сентябре 2019 года, когда в Нью-Йорке проходила 74-я сессия ГА ООН. За это время, стало известно, что инициатива президента Франции начать диалог между Ираном и Соединенными Штатами по вопросу ядерной программы Ирана уже провалена, европейская тройка также изменила свою позицию.

Если до этого Европа всячески воздерживалась от озвучивания жестких оценок относительно ракетных систем Ирана и ближневосточной политики ИРИ вне ядерного соглашения, то обвинение тройки в адрес Ирана в нападении на Саудовскую Аравию и вынесение вопроса о ракетных системах Ирана на повестку поставили под угрозу не только усилия Парижа по налаживанию диалога между Ираном и США, но и способствовали формированию атмосферы недоверия между Ираном и европейскими странами.

Напряженность в отношениях Ирана и США в результате убийства бывшего командующего КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Ирана Касема Сулеймани возымела свое негативное влияние и в отношениях между Ираном и Европой. Именно в этот напряженный период, когда главы МИД европейской тройки - Великобритании, Германии и Франции объявили о запуске механизма разрешения споров, связанных с ядерным соглашением, который предполагает, что если спор не будет решен в комиссии, сформированной в рамках ядерного соглашения, то возможно, процесс будет перенесен в Совет Безопасности ООН.

В предвыборный период у политических сил Ирана, в частности, консерваторов, негативные позиции в отношении к США и к Европе еще более ужесточились, что подталкивает МИД к более резким действиям, хотя и МИД ИРИ заявляет, что выход из ядерного соглашения не исходит из интересов Ирана.

Тем не менее, в условиях сложившейся ситуации министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем выступлении в Меджлисе 20 января заявил, что если вопрос ядерной программы станет предметом обсуждения в Совбезе ООН, то Иран рассмотрит вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (NPT). Намекнув на то, что на столе лежат и другие сценарии. Один из них Иран на днях уже использовал, объявив об отказе выполнения последнего 5-го пункта обязательств, взятых на себя по ядерному соглашению.

Продолжение подобных действий Ирана и Европы в сложившейся ситуации, в конце концов, приведет к окончательной отмене ядерного соглашения, однако и иранская сторона, и европейская сторона пока заявляют, что не намерены отменять его. Однако, если отложить в сторону политические заявления, то усугубляющиеся изо дня в день разногласия в позициях Ирана, США и Европы, а также развития в Иране и вокруг него больше не внушают никакой надежды на сотрудничество в рамках ядерного соглашения.

Если до убийства Касема Сулеймани теоретически можно было ожидать эффективных обсуждений по выполнению ядерного соглашения (также и с участием США), то сейчас во внутриполитическую повестку Ирана такой вопрос просто невозможно включить, а предупреждение Ирана о выходе из NPT похоже на предупреждение о закрытии Ормузского пролива, которое Иран применит в том случае, когда все сценарии уже будут использованы.

Армен Исраелян