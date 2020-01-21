Дарение Еревану не содержит признаков деяния, запрещенного законом

На основании публикаций в средствах массовой информации о предоставлении мэрией Еревана разрешений на проектирование и строительство ряду физических и юридических лиц и узаконивание самовольных строений за дарение мусороуборочных транспортных средств, прокуратура города Еревана потребовала документы относительно этих актов.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры РА, в ходе исследования было установлено следующее.

ООО “Терян 5”, “НЕВС Констракшн”, “Эй энд ПИ Груп”, “Эйч Би Эм Груп”, ЗАО “Джермук групп” и посольству Китая в РА соответственно были выданы разрешения на проектирование, снос и (или) застройку, а самовольное строение гражданки Шогерины Мкртчян была узаконена.

Изучение документов показало, что эти процессы были проведены с соблюдением требований законодательства, и нарушений не было выявлено.

Более того, выяснилось, что, например, разрешение на проектирование здания было выдано ООО “Терян 5” в 2017 году. При этом высота строения по разрешению, выданному на строительство - 75,4 м, в 2019 году была снижена до 56.

Выяснилось также, что посольство Китая в Армении, ООО “НЕВС Констракшн”, “Эй энд ПИ Груп”, , ООО “Авангард Моторс”, а также ООО “Алекс энд Холдинг”, которое, согласно публикациям, связано с ООО “Эй энд ПИ Груп” и гражданкой Шогериной Мкртчян, подарили общине Ереван 19 транспортных средств, в том числе и мусоровоз, а ООО “Терян 5” по договору дарения обязалось пожертвовать недвижимость.

Осуществившему дарение ООО “Авангард Моторс” или лицам, имеющим связь с ним, мэрия Еревана не выдавала никаких разрешений.

В результате исследования было отмечено, что осуществление юридическими лицами дарений мэрии Еревана не содержат признаков деяний, запрещенных Уголовным кодекса РА.

“В то же время, учитывая, что в условиях административно-правовых отношений между мэрией Еревана и указанными физическими и юридическими лицами факт совершения ими дарений вызвал и мог вызвать возникновение рисков столкновения интересов или наличия договоренностей и сделок вне этих отношений, или, по крайней мере, восприятие этого, повлияв на общественное доверие к административно-правовым отношениям, осуществленным в соответствии с законодательством, по результатам исследования из прокуратуры города Еревана в мэрию Еревана было представлено сообщение с предложением с целью обеспечения принципов правовой определенности и предсказуемости установить такие регуляции административно-правовых и гражданско-правовых отношений, которые, с учетом международного опыта, обеспечат правовую обоснованность этих процессов, необходимую прозрачность и гласность.

Прокуратура Еревана выразила готовность принять участие в обсуждениях по таким регулировкам и процедурам” - отмечено в сообщении пресс-службы Прокуратуры РА.