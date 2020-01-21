Путин поздравил Харатьяна с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Благодаря щедрому, многогранному таланту и огромному запасу позитивной энергии вы добились успеха на актерском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа", - отметил президент.

Путин пожелал Харатьяну новых творческих достижений, здоровья и всего самого доброго.