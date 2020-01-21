21 января в Степанакерте Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заседании военного совета Армии обороны, посвящённом подведению итогов 2019 года и планам на 2020 год.

Как сообщает «Арменпресс», в своём выступлении глава государства отметил, что в 2019 году Армия обороны Республики Арцах уверенно выполнила поставленные перед ней задачи, обеспечила безопасность страны и народа, способствовала сохранению мира и стабильности в регионе, а личный состав АО выполнил эту миссию благодаря своей кропотливой и самоотверженной работе.

Бако Саакян в целом удовлетворительно оценил результаты полномасштабных работ, проведённых в 2019 году в сфере военного строительства, и дал соответствующие поручения по основным задачам, которые предстоит осуществить в текущем году. Президент подчеркнул, что Армия обороны всегда была и будет основным гарантом независимости и естественного развития Республики Арцах и выразил уверенность, что армия и впредь сделает всё возможное для решения на надлежащем уровне поставленных перед ней задач.