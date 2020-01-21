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CNN: в США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа

CNN: в США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа

Национальные институты здоровья США (NIH) начали работу над созданием вакцины против пневмонии нового типа, вспышка которой была зарегистрирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань, после чего ее распространение продолжилось. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

"NIH предпринимают первые шаги по разработке вакцины", - приводит телеканал слова главы Национальных институтов аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фоци.

По его словам, клинические исследования разрабатываемой вакцины могут занять несколько месяцев, и только через год ее смогут применять на практике.

В свою очередь специалист по вакцинам из Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (штат Техас) Питер Хотес рассказал, что над разработкой препарата также трудится группа ученых из Техаса, Нью-Йорка и Китая.

 




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