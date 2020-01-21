В первом чтении принят проект Закона “Об учреждении десяти государственных премий”

Национальное собрание РА приняло в первом чтении проект Закона “О государственных премиях Республики Армения”.

Как передает Арменпресс, на заседании НС 20 января его представил первый заместитель министра юстиции РА Рафик Григорян.

“В настоящее время отношения, связанные с Государственными премиями Армении, регулируются решением правительства от 20 декабря 2018 года под N 1557-Л “Об утверждении порядка деятельности комиссий по учреждению, присуждению, вручению Государственных премий Республики Армения и отбору лауреатов Государственных премий РА, описаний, форм и форм нагрудных знаков лауреатов премии”. Вышеуказанное решение довольно объемно. Кроме того, регулирование ряда вопросов возложено на правительство, в том числе и принятие решения о присуждении Государственной премии, что перегружает деятельность правительства и нецелесообразно. В то же время, учитывая значение Государственных премий РА, связанные с ними отношения более чем необходимо регулировать законом, одновременно наделяя и премьер-министра полномочием присваивать Государственные премии”, - отметил Григорян.

Проектом закона установлено 10 государственных премий:

1) Государственная премия Республики Армения в области литературы и публицистики

2) Государственная премия Республики Армения в области музыки и исполнительского искусства

3) Государственная премия Республики Армения в области изобразительного искусства

4) Государственная премия Республики Армения в области театрального искусства

5) Государственная премия Республики Армения в области киноискусства

6) Государственная премия Республики Армения в области архитектуры и градостроительства

7) Государственная премия Республики Армения в области точных и естественных наук

8) Государственная премия Республики Армения в области гуманитарных и общественных наук

9) Государственная международная научная премия Республики Армения им. национального героя Армении, академика Виктора Амбарцумяна в области астрофизики, а также в смежных областях: физике, математике

10) Государственная премия Республики Армения За всемирный вклад в сферу высоких технологий.

Правительство правомочно устанавливать и другие виды премий Республики Армения, порядок присвоения и вручения которых устанавливается правительством.

Проект закона был принят 83 голосами “за”, 19 – “против” и 19 воздержавшимися.