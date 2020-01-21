ЮНЕСКО: почти 90% преступлений против журналистов в мире остаются безнаказанными

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) озабочена тем, что почти 90% преступлений, совершаемых в мире в отношении журналистов, остаются безнаказанными. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном вечером в понедельник заявлении Обсерватории ЮНЕСКО по убийствам журналистов.

"Число журналистов, убитых на планете, снизилось в 2019 году почти вдвое и находится на самом низком уровне за последние 10 лет. Оно составляет 56 случаев смерти по сравнению с 99 в 2018 году", - говорится в заявлении. В общей сложности организация ЮНЕСКО зафиксировала 894 убийства журналистов в период с 2010 по 2019 год, что в среднем составляет почти 90 убийств в год.

Наиболее высокий показатель отмечен в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где погибли 22 журналиста. На втором и третьем месте находятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона и арабские государства с показателями в 15 и 10 убийств соответственно.