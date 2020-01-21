Телефонные разговоры будет прослушивать и полиция: парламент Армении полностью принял закон

Национальное собрание РА во втором чтении и полностью приняло законопроект О внесении изменений в Закон “Об оперативно-розыскной деятельности”, которым предлагается предоставить возможность прослушивания телефонных разговоров Полицией РА. Как передает Арменпресс, авторами законопроекта являются депутаты от фракции “Мой шаг” Армен Хачатрян и Сипан Пашинян.

По словам основного докладчика Армена Хачатряна, по действующему закону проведение оперативно-розыскного мероприятия “Контроль телефонных переговоров” обеспечивает только главное оперативно-техническое управление, действующее в системе республиканского органа Национальной безопасности РА, на основании ходатайства органов, имеющих правомочие на осуществление этого оперативно-розыскного мероприятия, в порядке, установленном настоящим Законом. По словам депутата НС, проектом предлагается самостоятельная реализация контроля телефонных переговоров полицией с собственными оперативными техническими инфраструктурами, в направлении развития которых должна быть представлена программа мероприятий. В результате будет сэкономлено время обращения с ходатайством в СНБ, получения технической поддержки и решения организационных вопросов.

Правительство проекту дало отрицательное заключение.

Заместитель министра юстиции РА Србуи Галян отметила, что принятие проекта предполагает крупные финансовые расходы для обеспечения Полиции РА техническими средствами, необходимыми для проведения оперативно-розыскного мероприятия. Она также сообщила, что в настоящее время ведутся работы по доработке проекта нового Уголовно-процессуального кодекса РА, принятие которого предполагает также системные изменения в уголовно-процессуальной сфере. Будет разработан и Закон РА “Об оперативно-розыскной деятельности”.

Проект закона был принят 97 голосами “за”, 20 - “против” и 1 воздержавшимся.