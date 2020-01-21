Назван новый лидер «Исламского государства»

Новым лидером «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль Салби (Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi). Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета The Guardian.

По информации источников газеты в разведсообществе, Салби стал главарем террористов через несколько часов после ликвидации в Сирии прошлого лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади в октябре прошлого года.

Амир аль Салби считается одним из основателей ИГ и его идеологом. При аль-Багдади он возглавлял геноцид езидов (сирийских и иракских христиан), а также отвечал за операции боевиков по всему миру.

Новый главарь является одним из немногих не арабов в руководстве группировки. По национальности он туркомен.