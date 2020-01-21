Время в Ереване: 11:07:36,   22 Январь

НС Армении принял в первом чтении законопроект об отметке в свидетельстве о рождении пола ребенка

НС Армении принял в первом чтении законопроект об отметке в свидетельстве о рождении пола ребенка

Национальное собрание РА приняло в первом чтении проект закона О внесении дополнения в Закон РА “Об актах гражданского состояния”, представленный фракцией “Просвещенная Армения”, которым предлагается в свидетельствах о рождении указывать пол ребенка. Как передает Арменпресс, на заседании НС 20 января проект представил депутат Армен Егиазарян.

 “Предлагаем в свидетельствах о рождении добавить отметку о поле, чтобы отныне в свидетельствах о рождении пол ребенка обязательно был бы закреплен. Согласно действующему закону в свидетельствах о рождении граждан РА, указание пола не обязательно, вследствие чего наши граждане сталкиваются с рядом проблем, особенно в иностранных государствах. Кроме того, возникают и другие проблемы, когда только по имени невозможно понять пол ребенка”, - отметил Егиазарян.

Проект закона был принят 119 голосами “за” и  1 воздержавшемся.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации