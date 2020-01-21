Полномочия органов исполнительной власти и премьер-министра будут расширены

Национальное собрание РА во втором чтении и полностью приняло проект закона, дающий возможность органам правительства и премьер-министра проводить публичные обсуждения подготовленных ими проектов законов.

Как сообщает Арменпресс, проект закона О внесении дополнений в Закон РА “О нормативных правовых актах” на заседании НС 20 января представил первый заместитель министра юстиции РА Рафик Григорян.

“Смысл изменений в следующем: в редакции действующего закона общественное обсуждение могут проводить только члены правительства. Органы, подчиненные правительству и премьер-министру, просто технически не могут осуществлять публичное обсуждение подготовленного ими проекта изменений законов или изменений в других нормативных правовых актах и направление их на государственно-правовую экспертизу. В результате принятия проекта подведомственные правительству и премьер-министру органы уже и сами смогут вынести на обсуждение подготовленные ими проекты”, - отметил Григорян.

Проект закона был единогласно принят 121 голосами “за”.