Парламент Армении принял пакет законопроектов о втором этапе реформ общественного управления

Национальное собрание РА во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон “Об общественной службе” и в прилагаемый пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений”. Как передает Арменпресс, на заседании НС 20 января его представил первый заместитель министра юстиции Рафик Григорян.

Пакет законов касается процесса реформ общественного управления и его реализации. Первый этап реформ общественного управления прошел в 2018 г. согласно законам, принятым 23марта. Пакетом этих законов осуществляется второй этап реформ, в дальнейшем должен быть представлен и третий этап. До проведения реформ существовали 17 видов общественных и других видов услуг, в 2018 г. в результате изменений их осталось 12. С этими изменениями в двенадцать видов услуг внедряются системы, которые обеспечивают единый подход, то есть будет внедрен ряд правил.

Пакет законопроектов был принят единогласно - 120 голосами “за”.