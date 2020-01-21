Армен Саркисян принял участие в открытии Всемирного экономического форума в Давосе

Президент Республики Армения Армен Саркисян в швейцарском городе Давос принял участие в открытии Всемирного экономического форума, который в этом году проводится под девизом “Заинтересованные стороны во имя сплочения и стабильности мира”. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

За 50 лет своей деятельности ежегодная встреча Давоса стала одной из самых влиятельных встреч высокого уровня в мире, которая ежегодно объединяет глав государств, правительств, международных организаций, представителей бизнес-сообщества и авторитетных экспертов для обсуждения глобальной, региональной и промышленной повестки дня, предложений решений существующих проблем и вызовов. В этом году в форуме принимают участие около 700 докладчиков из разных стран мира и более 3000 участников.

Ежегодную встречу Всемирного экономического форума 2020 года официально открыл основатель и президент Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб. Обратившись с приветственным посланием к присутствующим, он, в частности, сказал, что гордится той общиной, которую они сумели сформировать за прошедшие 50 лет. Он особенно приветствовал Молодых глобальных лидеров (Young Global Leaders) и Творцов глобальных перемен (Global Shapers), которые верят во взаимосвязь мира и готовы работать вместе.

Президент Армении присутствовал также и на проходящей в рамках Давосского форума 26-й Ежегодной церемонии вручения премии “Crystal Award ”. В этом году за исключительный вклад в обеспечение стабильности общества, повышение информированности об инклюзивности и психического здоровья лауреатами премии стали художники Тистер Гейтс, Линет Уолворт, хореограф Джин Шин и актриса Дипика Падуконе.

В концерте, организованном по случаю открытия 50-й Ежегодной встречи Давосского форума, с международным призывом единства и радости выступил юношеский оркестр Евросоюза с участием хора и солистов симфонического оркестра Сан-Паулу.