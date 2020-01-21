В Национальном собрании Армении началось очередное заседание. Как передает Арменпресс, в ходе заседания депутаты во втором и первом чтении обсудят проекты ряда законов и законодательные пакеты.

Депутаты проголосуют за проекты, обсуждавшиеся в ходе заседания 20 января.

В первом чтении будут обсуждены законопроекты О внесении изменений в Гражданский кодекс Армении, О внесении изменений и дополнений в Закон “Об энергетике”, О внесении изменений в Закон “О дошкольном образовании”, О внесении дополнений и изменений в Кодекс об административных правонарушениях, О внесении дополнения в Закон “О государственных пенсиях”, О внесении изменений в Кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях” и проекты ряда других законов и пакеты проектов законов.

Во втором чтении будут обсуждены законопроекты О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РА, О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс РА, О внесении изменения и дополнения в Закон “Об органах системы государственного управления”, О внесении изменения в Закон “Об общественной службе”, О внесении дополнения в Трудовой кодекс РА, О внесении изменения в Закон “О государственной регистрации прав на имущество” и ряд других проектов законов и пакетов проектов законов.

В повестку заседания, созванного 20 января, включено 43 вопроса.