В поликлиниках Армении в услугах по госзаказу произошли изменения

С января текущего года в поликлиниках, действующих в Республике Армения, в услугах, предоставляемых по госзаказу, произошли изменения. По решению Министерства здравоохранения в этом году не будет госзаказа, предусмотренного для “других кабинетов” (кабинеты, осуществляющие узкоспециализированную консультацию, которые в разных поликлиниках предоставляют не одну и ту же услугу). Начальник Государственного агентства здравоохранения Министерства здравоохранения Армении Цахик Варданян в беседе с Арменпресс отметила, что в первичном звене медицинская помощь должна быть доступной для всего населения и должна оказываться в равных условиях, независимо от того, где находится медицинская организация. Этим шагом Минздрав намерен уравнять предоставляемые населению услуги, которые в случае с “другими кабинетами” нарушались.

“ “Другие кабинеты” – это кабинеты, осуществляющие узкоспециализированные консультации, которые в разных поликлиниках не предоставляют одни и те же услуги. Последние, согласно имеющейся у них лицензии, в рамках узкоспециализированной услуги “другой кабинет” осуществляли государственный заказ по урологическим, гастроэнтерологическим, ревматологическим, аллергологическим и другим услугам. В результате чего в “другом кабинете” одна поликлиника по госзаказу могла бесплатно предоставлять урологические консультации, а другая - аллергологические. В результате получалось оказание несоразмерных услуг. В зависимости от того, в какой поликлинике зарегистрирован гражданин, он может воспользоваться или не воспользоваться данной узкопрофессиональной услугой. В одной поликлинике -урологическая услуга бесплатная, а в другой – платная. Получается, гражданин, зарегистрированный в поликлинике Икс, получает одну услугу в “другом кабинете” бесплатно, другой гражданин получает ту же услугу в другой поликлинике платно, - представила Цахик Варданян.

По ее мнению, нарушен главный принцип медицинской помощи первичной охраны здоровья -предоставление равных, доступных внебольничных услуг для всего населения.

Сегодня Министерство идет к тому, чтобы в первичном медицинском звене четко были установлены те кабинеты и услуги, которые бесплатны для всех - будь то в Ереване или в областях, в поликлинике № 16 или во 2. Цахик Варданян подчеркнула, что они поставили задачу оказывать равную медицинскую помощь всему населению.

Цахик Варданян добавила, что при финансировании государства будут сохранены все узкоспециализированные кабинеты, которые были. В частности, хирургический / травматологический, офтальмологический, кардиологический, неврологический, ЛОР . Кроме того, и кабинет диспансерного надзора, кабинеты инфекционных, онкологических, эндокринологических, кожно-венерологических, а также психиатрических / наркологических, и кабинет борьбы против туберкулеза. Они остаются бесплатными.

На первом этапе Министерство снимет госзаказ в это направлении, но в ближайшее время оно планирует реализовать ряд других здравоохранительных программ, которые будут более адресованными. То есть, в сфере первичной охраны здоровья Министерство идет к более целевым подходам.

Анна Гзирян