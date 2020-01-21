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Bloomberg: Иран заявил, что украинский Boeing был сбит двумя ракетами из ЗРК "Тор-М1"

Bloomberg: Иран заявил, что украинский Boeing был сбит двумя ракетами из ЗРК "Тор-М1"

Организация гражданской авиации Ирана заявила, что самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", потерпевший крушение 8 января под Тегераном, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" меньшей дальности, которые были выпущены из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на второй предварительный отчет о расследовании трагедии.

По данным агентства, ракеты были выпущены по украинскому Boeing с северного направления. Другие подробности о результатах проведенного иранской стороной предварительного расследования Bloomberg не приводит.

 




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БелТА

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