В Ереване на улице Италии произошло ДТП, есть пострадавшие. 21-го января в 03:21 в службу “911” МЧС РА поступил звонок, что возле парка на улице Италии произошло ДТП, есть пострадавшие. Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщило, что на место происшествия выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Армении.

Выяснилось, что столкнулись автомобили марок “Opel Vectra" (водитель - Тигран М. 1989 г.р.) и “Toyota Camry” (водитель - Камо Х. 1999 г.р.).

В результате ДТП водитель автомобиля марки “Opel Vectra" был госпитализирован в МЦ “Астхик”, где врачи оценили его состояние как удовлетворительное, а пассажиры - Роман К., Рустам Г. и Тигран Г. в МЦ “Эребуни”, откуда выписались, получив соответствующую медицинскую помощь. Водитель автомобиля марки “Toyota Camry” был госпитализирован в больничный комплекс № 1 “Гераци”, где врачи оценили его состояние как тяжелое.