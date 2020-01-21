Школа армяно-китайской дружбы является связующим звеном между двумя странами

Не секрет, что именно язык сохраняет национальное лицо и имидж. Имеющие многовековую историю китайцы давно это поняли. Вот почему они не жалеют средств для распространения своего языка, приобщения иностранцев к китайской культуре. Об этом свидетельствует Школа армяно-китайской дружбы, открытая в Ереване при поддержке Китайской Народной Республики, где в настоящее время более четырехсот студентов углубленно изучают китайский язык.

Директор школы Спартак Варданян рассказал о создании школы и ее успехах.

По его словам, церемония открытия Школы армяно-китайской дружбы состоялась 22 августа 2018 года. На встрече присутствовали премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Республики в Республике Армения Тян ь Эрлун, министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Араик Арутюнян и другие высокопоставленные официальные лица. Гости посадили на школьном дворе ель.

«Как и во всех других школах, мы преподаем все предметы, но в отличие от других учебных заведений, школа армяно-китайской дружбы - китайская, поэтому мы уделяем значительную часть школьного времени преподаванию китайского языка. В 5-9 классах проводят по три часа в неделю на китайском, а в 10-12 старших классах - четыре раза в неделю », - сказал Варданян.

По его словам, ученики проявили удивительный интерес к китайскому языку. Многие из них хотят продолжить обучение в Китае в будущем. «Об этом велись обсуждения с посольством Китая и Институтом Конфуция. Директор института Гор Саргсян является председателем попечительского совета школы. Я надеюсь, что наши знания китайского языка позволят нашим выпускникам в ближайшем будущем получить высшее или текущее образование в китайских школах и университетах », - сказал директор школы.

Сейчас в школе 408 учеников. В этом году 170 учеников подали заявки на поступление в школу, однако приняты были шестьдесят человек. «Общественный спрос на школу высок. Я думаю, что это связано с рядом обстоятельств. Школа красивая, в ней есть все условия для качественного образования, она светлая, просторная, теплая. Конечно, есть текущие проблемы, которые решаются. Очень важно, чтобы в каждом классе было 15 детей. Работать в таких классных комнатах легко, приятно, и можно оказать ребенку индивидуальный подход. Самым ярким свидетельством этого была письменная работа Центра оценки и тестирования в девятом классе по математике и алгебре. Студенты показали хорошие результаты. Не было даже слова о негативной оценке. Дети получили шесть и более высокие оценки », - сказал Варданян, добавив, что 115 из 408 учащихся закончили свой учебный год в прошлом году с отличными оценками.

Ссылаясь на китайских специалистов, директор сообщил, что в школе пять учителей китайского языка: четыре китайца и один армянин.

«Я должен поблагодарить все школы, откуда пришли ученики, потому что дети хорошо знают русский и английский. Они общаются с китайскими учителями на этих языках. Обратите внимание, что переводы учебников, присланных из Китая, выполнены на русском или английском языке. Мы подняли с послом вопрос армянских переводов », - сказал Спартак Варданян.

Чтобы сделать учебный процесс более интересным и значимым, школа регулярно организует различные мероприятия, посвященные важным праздникам, мероприятиям, тематическим выставкам и другим инициативам.

«Мы провели мероприятия, посвященные празднику Луны, пандам и многие другие. Конкурс «Познакомься-Китай!», организованный Посольством Китайской Народной Республики в Республике Армения и информационным агентством Арменпресс, был очень интересным, и победителю была предоставлена возможность поехать в Китай. Победитель сделал подарок школе, отдав свою поездку к нам. В конце учебного года мы объявим имя ученика, который отправится в Китай », - сказал он.

Спартак Варданян подчеркнул, что интерес армян к Китаю и китайскому языку очень радует. «Политика нашего государства тоже сейчас очень правильная, потому что необходимо быть партнером страны с такой сильной экономикой, как Китай. Наличие такого друга и сторонника, как Китай, очень важно, и овладение китайским языком может сыграть большую роль как в привлечении китайских инвесторов, так и в развитии торгово-экономических связей », - заключил директор школы армяно-китайской дружбы.

Беседовала Анжела Амбарцумян

Фотографии Геворга Перкуперкяна

Интервью было опубликовано в специальных вкладышах газет “Айастани Анрапетутюн” и “Республика Армения” на армянском и русском языках под названием “Китай глазами армян”.