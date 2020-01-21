Цены на цветные металлы - 20-01-20

ЛОНДОН, 21 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.33% и составила 1808.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.38% и составила 6306.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.42% и составила 1978.00 долларов США, цена на никель снизилась на 3.20% и составила 13910.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.34% и составила 17735.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.04% и составила 2416.00 долларов США, цена на молибден выросла на 2.92% и составила 21782.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.