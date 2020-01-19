«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
На армяно-азербайджанской границе в результате выстрела противника ранен контрактный военнослужащий
СМИ Азербайджана исказили содержание доклада Европарламента: реакция Европейского офиса “Ай Дата”
Мы не дадим возможности для новых попыток истребления или депортации армян: послание Никола Пашиняна
Депутаты НС Армении и Арцаха приняли заявление об осуждении армянских погромов в Баку
Оперный певец азербайджанского происхождения отказался выступать с армянской певицей
Сохранившиеся со времен Геноцида армян предметы в центре внимания Los Angeles Times
Хорватия завершила необходимые внутригосударственные процедуры для ратификации Соглашения Армения-ЕС
Армен Саркисян принял участие в открытии Международного форума “Неделя стабильности Абу-Даби”
Армен Саркисян встретился с президентом Индонезии
Налоговые доходы в прошлом году перевыполнены на 62,4 млрд драмов
Газпром Армения обсуждает вопрос пересмотра тарифа на газ для потребителей
Одобрен проект компенсации подоходным налогом платы за обучение работающих студентов
Музыка, вино, вкусные блюда: в Армении пройдет более 20 туристических фестивалей
Никол Пашинян был допрошен по делу о прослушивании
Наири Унанян направил письмо Николу Пашиняну: аппарат премьер-министра подтвердил это
Тело Кутояна обнаружила его жена: на месте происшествия работают судмедэксперты
СНБ Армении сообщила о раскрытии случая хищения 85 тонн авиатоплива из воинской части
Армянский депутат парламента Сирии Нора Арисян встретилась с президентом и первой леди страны
Эрдоган принял армянского патриарха Константинополя Саака Второго
Правительство РФ подало в отставку
Премьер-министр Никол Пашинян поздравил нового премьер-министра РФ
Лондон, Берлин и Париж запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном
Сценарист армянского происхождения Стивен Заиллян номинирован на премию “Оскар”