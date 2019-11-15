Анонс мероприятий на 19декабря
16:14, Январь 18, 2020
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- 16:14 Анонс мероприятий на 19декабря
- 16:04 Генпрокурор РА направил послание с соболезнованием по случаю смерти Георгия Кутояна
- 15:44 Депутаты НС Армении и Арцаха приняли заявление об осуждении армянских погромов в Баку
- 15:14 В Управлении РХБ-защиты ВС РА подели итоги работы за прошлый год
- 14:57 Арменофобия в Азербайджане приняла угрожающий характер — ЗПЧ
- 14:55 Dalma GardenMall возобновит работу 19 января
- 14:06 Пожар в Доме печати купирован — спасатели МЧС сообщают подробности ДОПОЛНЕНО
- 13:46 В Армении воздух прогреется на 6-8 градусов
- 13:37 За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 80 раз
- 13:28 Пожар в Доме печати — пострадавших нет
- 13:27 Весть о смерти Георгия Кутояна потрясла нас — соболезнование и.о. директора СНБ
- 12:57 Пожар в Доме печати
- 12:44 Азербайджан продолжает избегать ответственности за свое прошлое — спикер НС Арцаха
- 12:16 Мирзоян считает невозможным безопасное существование армян Арцаха под суверенитетом Азербайджана
- 12:09 Важна правильная оценка международной общественности погромов армян в Баку — Арарат Мирзоян
- 12:07 Арменофобия в Азербайджане проявляется и в XXI веке — выступление спикера НС РА о погромах в Ба
- 11:27 Депутаты Армении и Арцаха минутой молчания почтили память жертв погромов в Баку
- 11:19 В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
- 11:18 Китайская культура - это рождение новых полотен Севады Григоряна
- 11:11 «АйастаниАнрапетутюн»: борьба за скотобойни продолжится
- 11:10 Европейские индексы - 17-01-20
- 11:09 Американские индексы выросли - 17-01-20
- 11:07 Цены на нефть выросли - 17-01-20
- 11:04 Цены на цветные металлы - 17-01-20
- 11:03 В Армении зарегистрировано землетрясение — МЧС сообщает подробности
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