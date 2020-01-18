Генпрокурор РА направил послание с соболезнованием по случаю смерти Георгия Кутояна

Генеральный прокурор РА Артур Давтян направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной бывшего директора Службы национальной безопасности РА Георгия Кутояна.

«С глубокой скорбью и душевной болью я узнал о безвременной и трагической смерти Георгия Кутояна. Во всех доверенных ему сферах государственной службы Георгий Кутоян был проницательным, интеллектуальным, профессиональным, целеустремленным чиновником, государственным служащим и офицером с большим чувством ответственности за свои обязанности. От имени всего персоналапрокуратуры и своего лично выражаю соболезнования семье, родственникам и коллегам Георгия Кутояна в связи с этой болезненной утратой, хотя на самом деле трудно найти слова утешения», - как передает Арменпресс,говорится в сообщении.

Артур Давтян также отметил, что Генеральная прокуратура, используя свой правовой инструментарий, обеспечит раскрытие всех причин и обстоятельств трагедии, тщательный, обстоятельный и объективный анализ всех версий и окончательную правовую оценку. В то же время прокуратура будет стремиться обеспечить возможную прозрачность действий и информированность общественности обо всем процессе расследования.