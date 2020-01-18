В Управлении РХБ-защиты ВС РА подели итоги работы за прошлый год

Согласно плану подготовки Управления радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Республики Армения, 17 января под руководством начальника В.Ншанянав Управлении войск РХБ-защиты Вооруженных сил РА подвели итоги работы, проделанной в 2019 году.

Как передает Арменпресс,об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения.

Обсуждались достижения и недостатки работы войск 2019 года, а также вопросы, связанные с совершенствованием и развитием войск РХБ-защиты Вооруженных сил в 2020 году.

В конце саммита военнослужащие, показавшие наилучшие результаты, были поощрены приказами начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА и начальника штаба командования Вооруженных сил.