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В Управлении РХБ-защиты ВС РА подели итоги работы за прошлый год

В Управлении РХБ-защиты ВС РА подели итоги работы за прошлый год

Согласно плану подготовки Управления радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Республики Армения, 17 января под руководством начальника В.Ншанянав Управлении войск РХБ-защиты  Вооруженных сил РА  подвели итоги работы, проделанной в 2019 году.

Как  передает Арменпресс,об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения.

Обсуждались достижения и недостатки работы войск 2019 года, а также вопросы, связанные с совершенствованием и развитием войск РХБ-защиты  Вооруженных сил в 2020 году.

В конце саммита военнослужащие, показавшие наилучшие результаты, были поощрены  приказами начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА и начальника штаба командования Вооруженных сил.

 




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БелТА

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