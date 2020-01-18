Dalma GardenMall возобновит работу 19 января

Торговый центр DalmaGardenMall возобновит свою работу 19 января, так как исследования, проведенные Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственным комитетом по градостроительству Республики Армения, не выявили структурных или иных проблем со зданием.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается со страницы Facebook торгового центраDalmaGardenMall.

Сообщается, что были предприняты шаги для решения проблем, отмеченных соответствующими государственными органами.