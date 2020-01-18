Пожар в Доме печати купирован — спасатели МЧС сообщают подробности ДОПОЛНЕНО

Спасатели МЧС оперативно отреагировали на сообщение, что в здании прессы на проспекте Аршакуняц в Ереване вспыхнул пожар. В результате согласованных работ находившиеся в здании были эвакуированы за короткое время, жертв и пострадавших не было.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам начальник Управления спасательной службы Еревана полковник Арно Арутюнян.

«К счастью, жертв нет. Зданиеобесточено, пожар изолирован. Через некоторое время дым рассеется, и я думаю, что люди смогут вернуться на свои рабочие места», - сказал Арно Арутюнян, добавив, что причиной пожара стало короткое замыкание на электрощите первого этажа, сгорели провода.

Пожаротушением на месте происшествия руководил майор Артур Марданян, старший инструктор отдела пожарно-спасательных работ.

«Электропанели на первом этаже сгорели. Отключение электричества немного запоздало, потому что на каждом этаже, как оказалось, был собственный источник питания. Теперь могу сказать, что огонь был изолирован, ничего опасного нет, ни одна комната не сгорела», - сказал Артур Марданян.

ДОПОЛНЕНИЕ. Пожар на первом этаже здания прессы был потушен в 14:05. Спасатели эвакуировали 50 граждан. В вентиляционном канале (1-8 этаж) сгорели связки электрокабеля, в одной из комнат первого этажа (15 кв/м) сгорели электрический счетчик и посуда, на третьем этаже обгорели дверь и потолок одной из комнат.

Ранее 18-го января в 11:47 часов в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что на первом этаже в Доме печати на ул. Аршакуняц в Ереване вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей. По вызову категории БИС-1 на место выехали 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда и оперативная группа Национального центра кризисного управления Ереванского управления Спасательной службы МЧС РА.

На месте работают и медики скорой медпомощи.