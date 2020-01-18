В Армении воздух прогреется на 6-8 градусов

На территории Армении днем 18-го января в Сюникском регионе и Арцахе, 19-го и ночью 20-го - в большинстве районов ожидается снег, днем 20-гоянваря, 21-22января ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, ночью 19-го января температура воздуха повысится на 6-8 градусов.

В Ереване днем 18-гоянваря, ночью 19-гоянваря, днем 20-гоянваряи с 21-23 января ожидается погода без осадков.Днем 19-гоянваря, ночью 20-гоянваря ожидается слабый снег.