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В Армении воздух прогреется на 6-8 градусов

В Армении воздух прогреется на 6-8 градусов

На территории  Армении днем 18-го января в Сюникском регионе и Арцахе, 19-го и ночью 20-го - в большинстве районов ожидается снег, днем 20-гоянваря,  21-22января ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, ночью 19-го января температура воздуха повысится на 6-8 градусов.

В Ереване   днем  18-гоянваря, ночью 19-гоянваря, днем 20-гоянваряи с 21-23 января ожидается погода без осадков.Днем 19-гоянваря, ночью 20-гоянваря ожидается слабый снег.

 




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