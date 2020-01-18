За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 80 раз

За период 23-29 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 80 раз. В сторону армянских позиций произведено более 650 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.