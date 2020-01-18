Весть о смерти Георгия Кутояна потрясла нас — соболезнование и.о. директора СНБ

Исполняющий обязанности директора СНБ Армении Эдуард Мартиросян и сотрудники СНБ выразили соболезнования в связи с кончиной Георгия Кутояна.

«За короткий период управления Службой национальной безопасности Армении Георгий Кутоян сумел завоевать доверие и уважение своих коллег. Он был высококвалифицированным, прекрасно образованным, добросовестным офицером, наделенным чувством высокой ответственности. Несмотря на молодость, он был опытным офицером. Я убежден, что как следователи а, так и все другие правоохранительные органы Республики Армения, расследующие обстоятельства смерти Георгия Кутоян, включая Службу национальной безопасности, сделают все возможное, чтобы дать исчерпывающие ответы на многие вопросы, поднятые этой трагедией. От имени всего персонала Службы национальной безопасности РА и от себя лично я выражаю глубокие соболезнования членам семьи, родным, друзьям и коллегам Георгия Кутояна», - как передает Арменпресс, говорится в послании.