Время в Ереване: 11:07:36,   18 Январь

Весть о смерти Георгия Кутояна потрясла нас — соболезнование и.о. директора СНБ

Весть о смерти Георгия Кутояна потрясла нас — соболезнование и.о. директора СНБ

Исполняющий обязанности директора СНБ  Армении Эдуард Мартиросян и сотрудники СНБ выразили соболезнования в связи с кончиной Георгия Кутояна.

«За короткий период управления Службой национальной безопасности Армении Георгий Кутоян сумел завоевать доверие и уважение своих коллег. Он был высококвалифицированным, прекрасно образованным, добросовестным офицером, наделенным чувством высокой ответственности. Несмотря на молодость, он был опытным офицером. Я убежден, что как следователи а, так и все другие правоохранительные органы Республики Армения, расследующие  обстоятельства смерти Георгия Кутоян, включая Службу национальной безопасности, сделают все возможное, чтобы дать исчерпывающие ответы на многие вопросы, поднятые этой трагедией. От имени всего персонала Службы национальной безопасности РА и от себя лично я выражаю глубокие соболезнования членам семьи, родным, друзьям и коллегам Георгия Кутояна», - как  передает Арменпресс, говорится в  послании.

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации