Пожар в Доме печати

18-го января в 11:47 часов в службу "911''МЧС РА поступил сигнал о том, что на первом этаже в Доме печати на ул. Аршакуняц в Ереване вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, по вызову категории БИС-1 на место выехали 4 боевых расчета пожарно-спасательного отряда и оперативная группа Национального центра кризисного управления Ереванского управления Спасательной службы МЧС РА.

На месте работают и медики скорой медпомощи.

Будет дана дополнительная информация.