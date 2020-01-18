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Пожар в Доме печати

Пожар в Доме печати

18-го января в 11:47 часов   в службу "911''МЧС РА поступил сигнал о том, что на первом этаже в  Доме  печати на ул. Аршакуняц  в  Ереване  вспыхнул пожар,   необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, по вызову  категории БИС-1 на место выехали 4  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда и оперативная группа  Национального центра  кризисного управления Ереванского управления Спасательной  службы  МЧС РА.

На месте  работают и медики скорой  медпомощи.

Будет дана дополнительная информация.  




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