Азербайджан продолжает избегать ответственности за свое прошлое — спикер НС Арцаха

По словам спикера Национального Собрания Республики Арцах Ашота Гуляна, погромы армян в столице Азербайджана Баку 30 лет назад — это спланированные и осуществленные властями соседнего государства преступления против человечества.

Как передает Арменпресс,Гулян заявил об этом на совместном специальном заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Республики Армения и Национальным собранием Республики Арцах, организованном 18 января в Национальном Собрании Республики Армения и посвященном 30-летию бакинских погромов.

«То, что случилось Баку в 1990 году, является преступлением против человечества, организованным и совершенным в январе властями соседнего государства. В течение недели армяне в Баку подвергались унижениям, пыткам и расправам в своих домах, на рабочих местах, в образовательных и других учреждениях. В результате этих погромов убиты сотни людей, а тысячи —депортированы, изгнаны с родных мест», - сказал Гулян.

По словам спикера Национального собрания Арцаха, то, что произошедшее будет тщательно скрыто азербайджанскими властями, было ясно с самого начала.

«Эти действия были частью резни 1988 года, осуществленной в отношении арцахских армян, поднявшихся на борьбу за свободу. Полная политика подавления была проявлена в 1988 году вфеврале–в Сумгаите, в ноябре –в Гандзаке (Кировабад), в 1990г.–в Баку. К сожалению, и сегодня, тридцать лет спустя, Азербайджан продолжает уклоняться от ответственности за свое прошлое, переводя стрелки жестоких январскихсобытий в другое направление и представляя жертвой себя», - сказал он.

Ашот Гулян добавил, что арменофобия остается приоритетом государственной политики Азербайджана, выражаясь даже в сферах образования, науки, спорта и культуры, отметив, что мы стали свидетелями его повторения в последние дни, когда азербайджанский певец отказался выходить на одну сцену с армянской певицей.

«При изучении пробелов в преступлении, имевшем место тридцать лет назад, возникает простой и человеческий вопрос: как можно было одному и тому же народу трижды подвергнуться резнев городе, основы которого он заложил своими руками? Ответ один: творец и созидатель —армянин не убивал человеколюбие внутри себя, он не предавал свое наследие, каждый раз преодолевая боль, которую ему причиняли», - сказал Гулян.

Тридцать лет назад, с 13 по 19 января 1990 г. десятки тысяч армян в столице Азербайджана Баку стали жертвами жестокой резни и были насильственно депортированы. После 6 дней зверств в отношении армян все армянское население города - около 250 тысяч покинуло Баку. Погромы были организованы Народным фронтом Азербайджана (НФА), а власти спонсировали их.

В Азербайджане поднялась волна антиармянской истерии еще в конце декабря 1988 года и в начале января 1989 года. 13 января 1990 года после многотысячного митинга толпа разделенными группами, по обозначенным адресам ворвалась в квартиры армян и начала избиения и насильственные действия. Людей выбрасывали из окон, убивали железными прутьями и ножами, насиловали женщин, заживо были сожжены десятки людей. Погромы продолжались 6 дней.

Лишь 19 января, под предлогом восстановления порядка, когда под угрозой оказалась советская власть в Баку, Михаил Горбачев подписал указ о введении в Баку чрезвычайного положения. Во время вооруженного сопротивления были убиты более десятка боевиков, многие были арестованы.

Из-за сокрытия фактов и их не озвучивания невозможно было установить точное число армян, убитых в Баку и умерших в результате погромов, по разным данным, в 1988 - 1990 годах в Баку было убито более 200 армян. Однако, оно достигает 500 – 600 человек. Погромы армян и репрессии против них продолжались и после января 1990 года, приводя к полной деарменизации Азербайджана.

Несмотря на политику отрицания Азербайджана, погромы и насилие в отношении армян в Баку и ранее - в конце февраля 1988 г. в Сумгаите, а также в Кировабаде (Гянджа) осудили ряд международных структур и организаций. Европарламент в принятых резолюциях осудил погромы армян 1988, 1990 и 1991гг. Председатель Комитета по делам беженцев США Билл Терик в 2002 г. заявил о погромах и их последствиях. Свидетельства очевидцев, а также указанные резолюции показывают, что действия против армян в Баку и Сумгаите носили организованный характер или, как минимум, осуществлялись с попустительства властей Азербайджана.

НорайрШогикян