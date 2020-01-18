Мирзоян считает невозможным безопасное существование армян Арцаха под суверенитетом Азербайджана

Спикер Национального Собрания РА Арарат Мирзоян считает безопасное существование армян Арцаха под суверенитетом Азербайджана невозможным— при наличии факта погромов армян, организованных в Баку, Сумгаите и Кировабаде 30 лет назад.

Как передает Арменпресс,Мирзоян заявил об этом на совместном специальном заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Республики Армения и Национальным собранием Республики Арцах, организованном 18 января в Национальном Собрании Республики Армения и посвященном 30-летию бакинских погромов.

«Как председатель НС, я хотел бы еще раз зафиксировать и подтвердить: погромы в Сумгаите, Баку, Кировабаде, периодический характер этих погромов, повторение погромов несколько раз в столетии, другие повторяющиеся проявления антиармянской политики, предшествовавшие и последовавшие за ними, делают невозможным безопасное физическое существование армян Арцаха под суверенитетом Азербайджана. Соответственно, единственный возможный путь существования арцахских армян - это самоопределение Арцаха, и Республика Армения является гарантом реализации этого права арцахского народа», - сказал Мирзоян.

Тридцать лет назад, с 13 по 19 января 1990 г. десятки тысяч армян в столице Азербайджана Баку стали жертвами жестокой резни и были насильственно депортированы. После 6 дней зверств в отношении армян все армянское население города - около 250 тысяч покинуло Баку. Погромы были организованы Народным фронтом Азербайджана (НФА), а власти спонсировали их.

В Азербайджане поднялась волна антиармянской истерии еще в конце декабря 1988 года и в начале января 1989 года. 13 января 1990 года после многотысячного митинга толпа разделенными группами, по обозначенным адресам ворвалась в квартиры армян и начала избиения и насильственные действия. Людей выбрасывали из окон, убивали железными прутьями и ножами, насиловали женщин, заживо были сожжены десятки людей. Погромы продолжались 6 дней.

Лишь 19 января, под предлогом восстановления порядка, когда под угрозой оказалась советская власть в Баку, Михаил Горбачев подписал указ о введении в Баку чрезвычайного положения. Во время вооруженного сопротивления были убиты более десятка боевиков, многие были арестованы.

Из-за сокрытия фактов и их не озвучивания невозможно было установить точное число армян, убитых в Баку и умерших в результате погромов, по разным данным, в 1988 - 1990 годах в Баку было убито более 200 армян. Однако, оно достигает 500 – 600 человек. Погромы армян и репрессии против них продолжались и после января 1990 года, приводя к полнойдеарменизации Азербайджана.

Несмотря на политику отрицания Азербайджана, погромы и насилие в отношении армян в Баку и ранее - в конце февраля 1988 г. в Сумгаите, а также в Кировабаде (Гянджа) осудили ряд международных структур и организаций. Европарламент в принятых резолюциях осудил погромы армян 1988, 1990 и 1991гг. Председатель Комитета по делам беженцев США Билл Терик в 2002 г. заявил о погромах и их последствиях. Свидетельства очевидцев, а также указанные резолюции показывают, что действия против армян в Баку и Сумгаите носили организованный характер или, как минимум, осуществлялись с попустительства властей Азербайджана.