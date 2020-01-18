Арменофобия в Азербайджане проявляется и в XXI веке — выступление спикера НС РА о погромах в Ба

Говоря об армянских погромах в Баку 30 лет назад, спикер Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян отметил, что антиармянская политика Азербайджана имела свои проявления и в XXI веке.

Как передает Арменпресс,Мирзоян заявил об этом на совместном специальном заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Республики Армения и Национальным собранием Республики Арцах, организованном 18 января в Национальном Собрании Республики Армения и посвященном 30-летию бакинских погромов.

«Ровно тридцать лет назад, с явного попустительства и поддержки властей в Баку, столице Советского Азербайджана, произошли события, печально известные нам в истории - погромы армян. Аркадий Аванесов, Сергей Арутюнян, Арусяк Маркосян, Петрос Арутюнов, Сатеник Саркисян, Анна Саркисова, Мкртич Петросян и десятки других были убиты. Сотни других людей, подвергшихся бесчеловечным истязаниям, были вынуждены покинуть свои дома и продолжить свою жизнь в качестве беженцев. Эти люди были убиты, подвергнуты пыткам, преследованиям просто потому, что они были армянами. Единственной их виной была их принадлежность к армянской национальности», - сказал Мирзоян.

Спикер Национального собрания отметил, что через несколько дней после погромов Верховный совет Армении справедливо заявил, что события в Баку являются проявлением шовинистической политики, проводимой советскими азербайджанскими властями.

По иронии судьбы, в Баку, объявленном центром мультикультурализма,эти массовые убийства стали третьими - только в 20 веке. Те же события, с тем же почерком, в том же городе также произошли в 1905 и 1918 годах. Незадолго до этих массовых убийств в 1990 году были массовые убийства в Сумгаите и Кировабаде (Гандзак). Вскоре после погромов в Баку армянские погромы начались в Марагеи в других местах», - сказал он.

Спикер парламента добавил, что эта политика арменофобии имела свои проявления и в XXI веке.

Власти Азербайджана объявили героем человека по имени Рамиль Сафаров, который убил спящего армянского солдата. В апреле 2016 года в Талыше были жестоко убиты мирные жители. Доказательства такой же политики можно найти повсюду в Азербайджане - от материалов школьных учебников до заявлений президента этой страны, в которых весь армянский народ объявлен врагом Азербайджана, подлежащим уничтожению. Резня в Баку была лишь частью давней антиармянской политики, проводимой властями Азербайджана. Наиболее видимая часть айсберга. Им предшествовали хорошо организованные шаги в 1980-х годах, в основном социальные, культурные, образовательные, которые заставили армян оставить свои дома и покинуть Баку. В результате численность армянского населения в Баку значительно сократилась», - сказал Мирзоян.

В своем выступлении спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян также поблагодарил тех азербайджанцев, которые, несмотря на политику, проводимую азербайджанскими властями в те дни, помогли армянам избежать смерти.

«На сегодняшнем заседании мы услышим выступления парламентариев двух армянских государств, правозащитников и людей, переживших эту величайшую трагедию. Хочу отметить, что, несмотря на политику, проводимую азербайджанскими властями в те дни, в Баку были азербайджанцы, которые помогли армянам избежать смерти. Я хотел бы искренне поблагодарить этих людей и призвать их поднять свой голос и поделиться своими воспоминаниями об этих убийствах», - отметил спикер НС.

НорайрШогикян