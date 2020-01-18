В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
11:19, 18 Январь, 2020
По данным на 08:00 часов 18-го января в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,автодорога Сотк-Карвачар и перевал Варденяц для грузовиков закрыты, а для остальных автомобилей - труднопроходимы.
Участок "Арташен-Ташир" автодороги М-31 закрыт.
На автодорогах Сюникского региона местами наблюдается гололедица.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.