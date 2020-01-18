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В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

По данным на 08:00 часов 18-го января  в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,автодорога Сотк-Карвачар и перевал Варденяц для грузовиков закрыты, а для остальных автомобилей - труднопроходимы.

Участок "Арташен-Ташир" автодороги М-31 закрыт.

На автодорогах Сюникского региона местами наблюдается гололедица.

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

 

 

 




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