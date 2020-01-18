«АйастаниАнрапетутюн»: борьба за скотобойни продолжится

«Фермеры, протестовавшие перед правительством вчера, заканчивая протест, заявили, что продолжат его в понедельник, и потребуют шесть месяцев для того, чтобы скотобойни были доступны людям». Будет ли им дано это время?

Чтобы прояснить этот вопрос, «АйастаниАнрапетутюн» обратилась к СБПП. Начальник отдела информации и общественных связей инспекции Арутюнян был непреклонен: «Нет, это время не будет дано». В то же время он добавил: «В 2017г. было принято соответствующее постановление правительства. С 1 июля 2018г. вся республикадолжна была перейти на услуги скотобоен. Учитывая, что количество скотобоен в то время было недостаточным, была некоторая уступка. И это было полтора года.

Эти люди знали, что они должны были перейти на услуги скотобоен. Уверяю вас, что через 6 месяцев у нас будет более 40 скотобоен (многие скотобойни уже готовы, ведутся внутренние отделочные работы). Пусть они (фермеры) ведут переговоры и договариваются с бойнями. Будет конкуренция, и я уверяю вас, цена на мясо не будет расти. Наоборот, может быть даже понижение».

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