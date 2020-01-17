Соболезнования и реакции в связи с кончиной Георгия Кутояна

Государственные и политические деятели выражают соболезнования в связи с кончиной бывшего директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна. Как сообщает Арменпресс, омбудсмен Армении Арман Татоян написал на своей странице в Facebook, что Кутоян был наделен высокими человеческими и профессиональными качествами.

«То, что произошло, очень прискорбно и по-человечески неприемлемо. От имени сотрудников офиса омбудсмена и от себя лично выражаю глубокие соболезнования его семье, родственникам и друзьям», - написал Татоян.

Министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян также выразила соболезнования: «Георгий Кутоян был нашим соседом, он был скромным человеком, у него была скромная семья, маленький ребенок. Очень сожалею в связи со случившимся».

Соболезнования семье и родственникам Кутояна выразил секретарь Совета безопасности Арцаха, Герой Арцаха, генерал-лейтенант Аршавир Гарамян.

«В рамках более чем двухлетнего сотрудничества в качестве директора СНБ Республики Арцах я работал с бывшим директором СНБ Республики Армения генерал-майором Георгием Кутояном по вопросам обеспечения безопасности нашей Родины (Арцаха и Армении)», - написал он на своей странице в Facebook.

Депутат фракции «Мой шаг» Ваагн Тевосян назвал шокирующим то, что случилось с Георгием Кутояном: «В любом случае, я не думаю, что насильственная смерть бывшего главы Службы национальной безопасности не вызовет политического резонанса».

Третий президент Армении Серж Саргсян также направил соболезнования: «Я глубоко потрясен трагической смертью Георгия Кутояна. Слова не могут выразить величину трагедии, которая произошла не только в семье Георгия Кутояна, которая понесла необратимую и чрезвычайно болезненную утрату, но также и для всех тех, кто когда-либо знал этого высококачественного профессионала, вежливого и порядочного молодого человека и государственного чиновника».

Бывший министр юстиции Арпине Ованнисян считает смерть бывшего главы Службы национальной безопасности Георгия Кутояна болезненной и трагической: «Я выражаю свои соболезнования его семье, родственникам и друзьям в связи с безвременной кончиной. Покойся с миром ...»

Бывший председатель Конституционного суда, председатель попечительского совета международного аналитического центра «Конституционная культура» Гагик Арутюнян также глубоко опечален трагической смертью Георгия Кутояна и считает крайне важным полное раскрытие обстоятельств смерти, выражает свои соболезнования его семье и родственникам.

17 января в одной из квартир на улице Паруйра Севака в Ереване было обнаружено тело бывшего директора СНБ Георгия Кутояна с огнестрельным ранением. По поручению председателя СК РА Айка Григоряна на место происшествия выехали заместитель председателя СК РА, начальник главного управления по расследованию особо важных дел СК РА Артур Меликян, заместитель начальника главного управления по расследованию особо важных дел В. Месропян.

Георгий Кутоян родился 30 сентября 1981 года в Ереване. В 2011 г. указом президента Армении он был назначен помощником президента Армении. С 2011 по 2014 гг. Георгий Кутоян занимал должность председателя Комиссии по мониторингу реализации Антикоррупционной стратегии при Совете по борьбе с коррупцией. В 2016 – 2018 гг. он был директором Службы национальной безопасности.