«В Азербайджане нас убивали за то, что мы армяне»: Свидетельство жертвы армянских погромов в Баку

Почувствовав ослабление центральной власти, в Азербайджане с 1988 года поднялась третья масштабная волна погромов армян. Погромы армян прошли в Сумгаите, Кировабаде (Гандзак) и в других городах Азербайджанской ССР. Насилие в отношении армян в Баку началось также с 1988 года. До января 1990 года большая часть многотысячной армянской общины уже покинула город. В городе оставалось около 25-30 тысяч армян. Январские погромы стали апогеем азербайджанской ксенофобской и расистской политики, во время них погибли сотни армян. Оставшиеся в живых армяне были вынуждены покинуть город, потеряв свои дома и сбережения. Про ужасные погромы армян в Баку свидетельствуют тысячи очевидцев, одной из которых является Нелли Гукасян.

Нелли Гукасян преподавала русский язык и литературу в Бакинском профтехучилище. По словам Гукасян, работники ее уважали, а студенты любили. «В нашей жизни все изменилось после «Сумгаита». Это был такой ужас! Помню, дочка с кровати не вставала, рыдала, потому что это было потрясением для нее. У нее были подружки-азербайджанки», — вспоминает она.

В страхе попасть в руки к погромщикам и не вынеся всей ненависти по отношению к армянам, Гукасяны купили билеты на рейс в Армению. В ноябре Нелли и ее семья уже были в Ереване, а 7 декабря 1988 года в Армении случилось страшное землетрясение, унесшее жизни тысячи людей.

Гукасян все таки решили вернуться в Баку и прибыли туда в феврале 1989 года. Вернувшись в свою квартиру она обнаружила ее разграбленной. Звонок в милицию не дал результатов, прибывший на место наряд милиции заявил, что она должна быть благодарна, что осталась жива.

«Город к тому времени действительно стал страшным. Митингующие в черных повязках кричали «Смерть армянам!». Эти же слова написали на стенах в нашем микрорайоне. В транспорте на нас волком смотрели. Дочь как-то ехала в троллейбусе, а на шее у нее крестик. Так с одной женщиной-азербайджанкой чуть истерика не случилась – она готова была нас убить. Орет: «Ты на нее посмотри, армянка, да еще и сидит!» Мы поскорее выскочили из троллейбуса», — вспоминает Нелли.

Поменялось и отношение к самой Нелли Гукасян со стороны ее коллег. Если раньше они все дружили и вместе обедали, теперь, когда она заходила, все уходили в учительскую. Это был последний год работы до выхода на пенсию госпожи Гукасян и ей надо было проработать до конца. Она вспоминает, как однажды выгнали из школы учителя химии, которая была армянкой, построили в ряд учеников и насильно потащили ее через толпу, которая издевалась и кричала во весь голос.

Атмосфера ненависти к армянам царила по всему городу. Нелли Гукасян много раз слышала от своих друзей и близких, как к ним врывались в дома, нападали, избивали и громили все, что попадалось им под руку.

Вплоть до января Гукасян и ее домочадцы боялись выходить на улицу. Она не покидала Баку только из раздумий на счет будущего своих детей. Нелли хотела продать свою прекрасно обустроенную, трехкомнатную квартиру, чтобы обеспечить жилье детям в другом месте. В результате, квартира бесплатно досталась азербайджанцам..

«А 13 января начались убийства, погромы, выбрасывание из окон…. Мне по телефону без конца звонили, ругались, говорили – сволочь армянская, негодяйка, ты еще здесь, мы сейчас придем… Я боялась трубку брать», — до сих пор с ужас вспоминает Нелли.

Нелли видела, как на улицах Баку горели костры, в которых сжигали вещи армян, из окон выбрасывали мебель и самих хозяев квартиры. В этот период в ее квартиру вселились люди, которые заявила, чтобы она уходила, потому что за ней может прийти «Народный фронт». Не имея места, чтобы спрятаться, она поднялась к ереванским азербайджанцам живущим этажом выше и попросила их спрятать ее. «Погромщики пришли в их квартиру и спросили, армяне есть в подъезде? Хозяин квартиры испугался, у него три дочки, понимал, что с ними тоже могут что-нибудь сделать, если узнают, что он армянку прячет. Меня заперли в ванной комнате. Эти из «Народного фронта» говорят ему, мол, пойдем с нами, ограбим одну армянскую квартиру, там очень много ковров, хрусталя… А он ответил, что устал и ему надо пойти жену с работы встретить». Когда они ушли, хозяин квартиры попросил ее уйти.

17-го января грузинские азербайджанцы помогают Нелли Гукасян с ее свекром и свекровью добраться до пристани, обещая при этом купить ее квартиру, за которую так и ничего не заплатили.

«Кругом на улицах костры горят, крики, вопли… Повезли прямо на пристань. Столько народу там было, что творилось – не передать…Покалеченные, избитые, окровавленные, в гипсе, в бинтах, еще и из сумасшедшего дома выпустили больных армян, родственники друг друга ищут, кричат…это было кошмарное зрелище», — описывает Нелли.

Когда подошел паром, люди брали начали брать его штурмом. Нелли сумела занять два места для стариков. «Все остальные на полу лежали. Там был установлен огромный «титан» [кипятильник — прим.ред], и во время качки кипяток выливался прямо на людей. На палубу нам велели не выходить – могли запросто выбросить за борт. Команда азербайджанская была, мы очень боялись. И знаете, что они сделали? Включили на всю мощь отопление, а мы в пальто, в теплой одежде. Сидим, обливаемся потом, а они еще и на полную катушку врубили музыку свою азербайджанскую, мугам. Воют и воют… Я не могу забыть, как старенький дед, весь в орденах, ходил и плакал. Все повторял: «За что? Только потому, что армяне? Только за это?»

После спасения Нелли и ее семья поселились в Ереване, а затем отправились в США.

«То, что с нами случилось, это продолжение Геноцида 1915 года. То же самое, точно так же. Тогда выгоняли и убивали людей за то, что они армяне. И в Азербайджане нас убивали за то, что мы армяне. Только за это».

Интервью взято из книги «Бакинская трагедия в свидетельствах очевидцев», (2016г., стр. 21, онлайн версия), которая была осуществлена в рамках проекта «Обыкновенный геноцид». Свидетельства Нелли Гукасян представлены в сокращенном варианте. Полную версию, а также свидетельства других очевидцев можно прочесть в первой и во второй части той же книги.